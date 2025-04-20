«Трактор» вышел в полуфинал Кубка Гагарина

«Трактор» одержал победу нам минским «Динамо» в пятом матче серии и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Игра в Челябинске завершилась со счетом 3:1.

© ХК «Трактор» Челябинск

Счет в серии — 4:1 в пользу «Трактора». Там он встретится с победителем в паре «Динамо» – «Ак Барс» (счет в серии — 2:2).

В составе «Трактора» отличились Кравцов (дважды) и Коромыслов. У минского «Динамо» — Усов.

Челябинский «Трактор» никогда не выигрывал Кубок Гагарина. Наивысшим достижением команды является выход в финал в сезоне 2012/2013, где «Трактор» уступил московскому «Динамо» в серии со счётом 2:4