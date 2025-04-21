Экс-нападающий СКА уехал в НХЛ

Российский нападающий Захар Бардаков, который 20 апреля попрощался с петербургским клубом СКА, стал хоккеистом «Колорадо Эвеланш» из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Информация об этом появилась на официальном сайте команды.

24-летний россиянин подписал однолетний контракт новичка с «Колорадо».

Бардаков выступал за петербургскую команду с 2021 года. За это время в Континентальной хоккейной лиге он провел 250 матчей, в которых набрал 90 очков (41 гол + 49 передач) в 250 матчах в КХЛ. До СКА он выступал за подмосковный «Витязь».

В 2021 году Бардаков был выбран клубом «Нью-Джерси Дэвилз» на драфте Национальной хоккейной лиги под общим 203-м номером.

Петербургский клуб завершил выступление в плей-офф КХЛ на стадии первого раунда плей-офф, потерпев поражение в серии от московского «Динамо» в шести матчах с результатом 2-4. После этого из клуба ушел ряд игроков: с Евгением Кузнецовым расторгли контракт, Иван Демидов и Александр Никишин уехали в Национальную хоккейную лигу, также команду покинул Арсений Грицюк.