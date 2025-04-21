Дорофеев признан третьей звездой матча «Вегас» — «Миннесота»

Российский форвард «Вегаса» Павел Дорофеев признан третьей звездой первого матча серии первого раунда плей‑офф НХЛ против «Миннесоты», сообщает пресс‑служба лиги.

© Матч ТВ

Встреча прошла на льду «Голден Найтс» и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. 24‑летний Дорофеев отличился в середине второго периода, забросив свою первую шайбу в карьере в Кубке Стэнли.

Первой звездой игры назван нападающий «Вегаса» Бретт Хауден, сделавший дубль, второй звездой — его одноклубник форвард Томаш Гертл, забросивший шайбу и отдавший голевую передачу.

«Вегас» повел со счетом 1–0 в серии до четырех побед. Вторая игра состоится 22 апреля на арене «Голден Найтс».