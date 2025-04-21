Коньков объяснил, как «Динамо» перевернуло серию против «Ак Барс»
Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Сергей Коньков высказался о серии второго раунда плей-офф КХЛ между бело-голубыми и «Ак Барсом» (2-2).
Первые два матча в серии выиграл казанский клуб. Москвичи победили в двух следующих, сравняв счет.
«В первую очередь, инициатива была у «Динамо», играли первым номером, все стыковые моменты старались выигрывать. Плюс реализация моментов, которые они создали», — приводит слова Конькова «Чемпионат».
Завтра, 22 апреля, динамовцы сыграют против «Ак Барса». Пятый матч в серии состоится в Казани на стадионе «Татнефть Арена». Начало — в 19:00 по московскому времени.
Коньков выступал за «Динамо« с 2011 по 2013 год. Вместе с москвичами хоккеист стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.