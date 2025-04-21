Нападающий «Металлурга» рассказал о любимой музыке

Форвард «Металлурга» Дмитрий Силантьев признался в любви к группе «Любэ».

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24-летний форвард провел в регулярном чемпионате 59 матчей за «Металлург» и набрал 35 (16+19) очков. В Кубке Гагарина на его счету одна шайба в шести играх.

– Какие у тебя любимые фильмы и сериалы?

– «Мажор» понравился. Вообще люблю спортивные фильмы и документалки – например, про Nike и Майкла Джордана, «Движение вверх».

– Кто у вас в команде отвечает за музыку?

– Леха Маклюков – его шутя называют Леха Светомузыка.

– Твои любимые исполнители?

– Баста и «Любэ», если навскидку. Был на концерте «Любэ» – кайфанул, – сказал Дмитрий Силантьев.