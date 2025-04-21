Нападающий «Металлурга» рассказал о любимой музыке

Силантьев о любимой музыке: «Был на концерте «Любэ» – кайфанул, еще Баста. Люблю спортивные фильмы – про Найк и Джордана, «Движение вверх»
Форвард «Металлурга» Дмитрий Силантьев признался в любви к группе «Любэ».
24-летний форвард провел в регулярном чемпионате 59 матчей за «Металлург» и набрал 35 (16+19) очков. В Кубке Гагарина на его счету одна шайба в шести играх.
– Какие у тебя любимые фильмы и сериалы?
– «Мажор» понравился. Вообще люблю спортивные фильмы и документалки – например, про Nike и Майкла Джордана, «Движение вверх».
– Кто у вас в команде отвечает за музыку?
– Леха Маклюков – его шутя называют Леха Светомузыка.
– Твои любимые исполнители?
– Баста и «Любэ», если навскидку. Был на концерте «Любэ» – кайфанул, – сказал Дмитрий Силантьев.