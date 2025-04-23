"Салават Юлаев" вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

Уфимский "Салават Юлаев" со счетом 3:2 обыграл московский "Спартак" в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Встреча прошла в Уфе в присутствии 8 522 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Шелдон Ремпал (18-я минута), Владислав Ефремов (35) и Алексей Василевский (56). У проигравших отличились Иван Морозов (40) и Даниил Орлов (51).

"Салават Юлаев" выиграл серию со счетом 4-3, уфимская команда по ходу противостояния проигрывала со счетом 1-3. В полуфинале "Салават Юлаев" сыграет с победителем противостояния между ярославским "Локомотивом" и омским "Авангардом". Счет в серии 3-3, решающий матч пройдет 23 апреля в Ярославле и начнется в 19:30 мск.