Нападающий покинул «Металлург» ради НХЛ

Хоккейный клуб «Металлург» и нападающий Данила Юров расторгли контракт по инициативе спортсмена. Об этом сообщает пресс-служба магнитогорского клуба. Сообщается, что 21-летний форвард принял решение о продолжении карьеры в НХЛ, в системе «Миннесоты Уайлд», которая задрафтовала его в 2022 году.

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«Металлург» сохранил за собой спортивные права на нападающего. Это значит, что при возвращении в Континентальную хоккейную лигу Данила будет игроком магнитогорского клуба.

В текущем сезоне на счету Данилы Юрова 51 игра и 26 (14+12) очков. Всего за «Металлург» в КХЛ форвард набрал 99 (49+50) очков за 279 матчей.