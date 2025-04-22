Александр Алексеев получил клюшкой по лицу в матче «Вашингтона» с «Монреалем».

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Инцидент произошел в конце третьего периода матча стартового раунда Кубка Стэнли (3:2 ОТ, 1-0). Форвард Джейк Эванс выбрасывал шайбу из зоны и попал клюшкой по Алексееву.

Арбитры посмотрели повтор эпизода на предмет опасной игры высоко поднятой клюшкой, но не увидели нарушения, посчитав, что хоккеист «Монреаля» завершал бросковое движение.

Алексеев вернулся на лед в овертайме. Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери сказал, что россиянину «потребуется серьезная стоматологическая помощь».

В текущем сезоне Алексеев провел восемь матчей в составе «Кэпиталс». Он заменяет травмированного Мартина Фегервары.