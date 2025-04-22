Алексееву из «Вашингтона» потребуется «серьезная стоматологическая помощь» после удара клюшкой по лицу от Эванса. Защитник вернулся в игру в овертайме
Александр Алексеев получил клюшкой по лицу в матче «Вашингтона» с «Монреалем».
Инцидент произошел в конце третьего периода матча стартового раунда Кубка Стэнли (3:2 ОТ, 1-0). Форвард Джейк Эванс выбрасывал шайбу из зоны и попал клюшкой по Алексееву.
Арбитры посмотрели повтор эпизода на предмет опасной игры высоко поднятой клюшкой, но не увидели нарушения, посчитав, что хоккеист «Монреаля» завершал бросковое движение.
Алексеев вернулся на лед в овертайме. Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери сказал, что россиянину «потребуется серьезная стоматологическая помощь».
В текущем сезоне Алексеев провел восемь матчей в составе «Кэпиталс». Он заменяет травмированного Мартина Фегервары.