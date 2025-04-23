«Торпедо» продлило контракт с хоккеистом Фирстовым на один сезон

Форвард Владислав Фирстов продлил контракт с нижегородским «Торпедо», сообщается на сайте хоккейного клуба.

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Новое соглашение с 23‑летним нападающим рассчитано на один год.

Фирстов вошел в пятерку самых результативных игроков «Торпедо» в сезоне‑2024/25. На счету форварда 31 очко (14 шайб и 17 результативных передач) в 64 матчах регулярного чемпионата и плей‑офф КХЛ. Всего Фирстов провел 193 матча в лиге и набрал 98 очков (47+51).

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