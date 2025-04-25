«Металлург» обыграл «Барыс» в матче чемпионата КХЛ 3х3

«Металлург» обыграл «Барыс» в матче 18‑го тура чемпионата КХЛ 3х3.

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Команда из Магнитогорска победила соперника со счетом 9:6. В составе «Металлурга» дубли в свой актив записали Сергей Шмелев, Никита Харькин, Михаил Гончар и Павел Варфоломеев, также отличился Дмитрий Марченко. У «Барыса» дважды поразил ворота соперника Владимир Корчагин, по разу забивали Станислав Александров, Дмитрий Макеев, Михаил Рахманов и Александр Перкин.

Еще в одном матче игрового дня минское «Динамо» переиграло «Сибирь» со счетом 3:1.

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