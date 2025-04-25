«Авангард» интересуется защитником «Ак Барса» Даниилом Журавлевым .

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Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис. Срок контракта хоккеиста с казанским клубом истекает 31 мая.

В минувшем регулярном чемпионате на счету Журавлева 55 матчей и 6 передач при показателе полезности «минус 6» и среднем игровом времени 16:16. В плей-офф 25-летний защитник провел 1 матч при полезности «минус 1».

Журавлев провел в лиге шесть сезонов и 289 матчей за «Ак Барс» с учетом плей-офф. Ранее сообщалось, что в игроке заинтересовано «Торпедо».