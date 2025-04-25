Ливо мог пропустить матчи со «Спартаком» по решению Козлова, а не из-за травмы

Джош Ливо мог пропустить решающие матчи серии со «Спартаком» по решению тренера.

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31-летний форвард «Салавата Юлаева» не участвовал в двух последних играх второго раунда Кубка Гагарина. Уфимцы дважды победили (2:1 ОТ, 3:2) и вышли в полуфинал турнира (4-3 в серии).

Сообщалось, что Ливо не выходит на лед из-за повреждения. На его счету 12 матчей в текущем плей-офф и 15 (2+13) очков при полезности «плюс 3».