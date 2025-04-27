«Салават Юлаев» обыграл «Локомотив» в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина

Уфимский "Салават Юлаев" со счетом 3:1 обыграл ярославский "Локомотив" в первом матче полуфинальной серии плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на домашней арене "Локомотива" в присутствии 8 105 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Данил Алалыкин (2-я минута), Михаил Науменков (54) и Александр Хмелевский (60), у проигравших отличился Рушан Рафиков (25). Вратарь уфимской команды Семен Вязовой отметился двумя результативными передачами.

"Салават Юлаев" повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Вторая встреча пройдет 29 апреля в Ярославле. В другой полуфинальной паре сыграют московское "Динамо" и челябинский "Трактор". Первый матч этой серии пройдет 28 апреля в Челябинске.

В четвертьфинальной серии "Салават Юлаев" оказался сильнее московского "Спартака" (4-3), а в первом раунде победил новосибирскую "Сибирь" (4-3). "Локомотив" на пути к полуфиналу обыграл омский "Авангард" (4-3) и нижегородское "Торпедо" (4-0).

По итогам регулярного чемпионата "Локомотив" завоевал Кубок континента, "Салават Юлаев" финишировал вторым в Восточной конференции. В прошлом сезоне "Локомотив" дошел до финала турнира, проиграв магнитогорскому "Металлургу" (0-4), "Салават Юлаев" вылетел в первом раунде, уступив "Трактору" (2-4).