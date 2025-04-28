«Трактор» одержал волевую победу над «Динамо»

Челябинский «Трактор» обыграл московское «Динамо» в первом матче полуфинальной серии плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

Встреча прошла в Челябинске и завершилась со счетом 4:3 (0:1, 1:1, 3:1), по ходу матча хозяева уступали — 0:2. В составе победителей шайбы забросили Семен Дер‑Аргучинцев, Александр Кадейкин, Чарльз Робинсон и Василий Глотов. У «бело‑голубых» Джордан Уил оформил дубль, также отличился Даниил Пыленков.

«Трактор» повел в серии до четырех побед — 1–0. Вторая игра противостояния пройдет в Челябинске в среду, 30 апреля.

КХЛ. Плей-офф. Полуфинал. Первый матч

«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)

Голы: Дер-Аргучинцев, 37:25. Кадейкин, 46:21. Робинсон, 48:04. Глотов, 53:46. — Уил, 13:34, 22:45. Пыленков, 50:01 (бол.)

Счет в серии — 1:0