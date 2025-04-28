Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов предложил КХЛ вернуться к русскому языку. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Такое предложение он озвучил во время марафона «Знание. Первые» в Москве. По словам Фетисова, со следующего сезона КХЛ может вновь использовать русский язык — писать фамилии игроков по-русски.

«Давайте попросим Континентальную хоккейную лигу со следующего сезона писать фамилии игроков русскими буквами. Я думаю, что они нас услышат. Ну и надо ответить официально, — заявил он.

Напомним, что сейчас КХЛ использует в титрах английский язык — все официальные материалы лиги написаны на латинице, включая имена и фамилии игроков.

Ранее Фетисов оценил сезон Матвея Мичкова в «Филадельфии».