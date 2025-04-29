Александр Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил сегодняшнюю тренировку команды. Как сообщает пресс-служба столичного клуба, россиянину был предоставлен отдых. В общей группе занимался белорусский нападающий Алексей Протас, который ещё не принимал участия в матчах плей-офф текущего сезона.

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Напомним, «Вашингтон» ведёт в серии с «Монреаль Канадиенс» со счётом 3-1. Пятый матч состоится на домашней площадке столичного клуба в ночь на 1 мая. В случае победы в следующей встрече «столичный» коллектив выиграет серию и выйдет во второй раунд Кубка Стэнли.

Предыдущий матч стал для Овечкина 155-м в плей-офф Национальной хоккейной лиги.