Капризов высказался о вылете «Миннесоты» из Кубка Стэнли

Российский нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов высказался о вылете из розыгрыша Кубка Стэнли после поражения от «Вегас Голден Найтс» (2-4) и оценил игру канадского вратаря Марк-Андре Флёри, для которого сегодняшний матч серии плей-офф НХЛ стал последним в карьере.

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