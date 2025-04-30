Кучеров попал в шорт-лист претендентов на приз лучшему хоккеисту сезона НХЛ

Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров вошел в число трех номинантов на премию "Тед Линдсей Эворд", которая вручается "самому выдающемуся хоккеисту сезона" по итогам голосования среди членов профсоюза хоккеистов НХЛ (NHLPA).

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Также в список кандидатов на награду лучшему игроку регулярного чемпионата вошли нападающий Натан Маккиннон и защитник Кейл Макар (оба - "Колорадо Эвеланш").

Кучеров уже выиграл "Арт Росс Трофи" как лучший бомбардир НХЛ по итогам регулярного сезона-2024/2025. На счету россиянина 121 (37+84) очко в 78 матчах.

Маккиннон - ближайший преследователь Кучерова в этом рейтинге: 116 (32+84) очков. А Макар по итогам регулярки стал лучшим бомбардиром среди защитников, набрав 92 (30+92) очка.