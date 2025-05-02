«Металлург» разгромил «Авангард» в 19‑м туре чемпионата КХЛ 3×3, «Барыс» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым»
Магнитогорский «Металлург» крупно обыграл омский «Авангард» в матче 19‑го тура чемпионата КХЛ по хоккею 3×3.
Встреча завершилась со счетом 8:2. В составе «Металлурга» хет‑трик оформил Павел Варфоломеев, по дублю сделали Сергей Шмелев и Андрей Олейников, еще одну шайбу забросил Никита Харькин. У «Авангарда» отличились Данил Фиськов и Данил Сторчак.
В другом матче дня «Барыс» одержал волевую победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:3), отыгравшись со счета 0:3.
Все игры тура прошли в московском ледовом комплексе «Южный лед». 19‑й тур чемпионата завершится в воскресенье.
Прямые трансляции матчей чемпионата КХЛ 3×3 смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.