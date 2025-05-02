«Металлург» разгромил «Авангард» в 19‑м туре чемпионата КХЛ 3×3

Магнитогорский «Металлург» крупно обыграл омский «Авангард» в матче 19‑го тура чемпионата КХЛ по хоккею 3×3.

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Встреча завершилась со счетом 8:2. В составе «Металлурга» хет‑трик оформил Павел Варфоломеев, по дублю сделали Сергей Шмелев и Андрей Олейников, еще одну шайбу забросил Никита Харькин. У «Авангарда» отличились Данил Фиськов и Данил Сторчак.

В другом матче дня «Барыс» одержал волевую победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:3), отыгравшись со счета 0:3.

Все игры тура прошли в московском ледовом комплексе «Южный лед». 19‑й тур чемпионата завершится в воскресенье.

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