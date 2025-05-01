«Локомотив» вышел вперед в полуфинале Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым»

Ярославский «Локомотив» в гостях обыграл уфимский «Салават Юлаев» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 1 мая, и завершилась со счетом 4:2 в пользу железнодорожников. В составе победителей голами отметились Алексей Береглазов, Никита Кирьянов, Александр Радулов и Максим Березкин. У хозяев заброшенные шайбы на счету Владислава Ефремова и Александра Хмелевски.

«Локомотив» вышел вперед в серии до четырех побед — 2-1. Четвертый матч пройдет 3 мая в Уфе.

В регулярном чемпионате «Локомотив» занял первое место в турнирной таблице Западной конференции и стал обладателем Кубка Континента. «Салават Юлаев» стал вторым на Востоке.