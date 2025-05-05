Нападающий «Локомотива» отреагировал на шутки об игре команды

Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов прокомментировал шутки об оборонительном стиле игры команды.

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— На пресс-конференции после четвёртой встречи Игорю Валерьевичу Никитину задали вопрос о шутках болельщиков про стиль игры «Локомотива». Мол, забиваете мало, но пропускаете ещё меньше. Как вы относитесь к таким шуткам?

— Вообще никак. Я просто это не читаю и не слушаю, вот и всё (смеётся), — сказал Иванов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

«Локомотив» ведёт в серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 с уфимским «Салаватом Юлаевым» со счётом 3-1. Следующие игры в серии плей-офф состоятся 5, 7*, 9* мая.

* при необходимости.