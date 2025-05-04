Видео хет-трика Микко Рантанена в третьем периоде 7-го матча серии «Далласа» с «Колорадо»

28-летний финский форвард «Даллас Старз» Микко Рантанен оформил хет-трик в третьем периоде седьмого матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «звёзд», которые и выиграли серию — 4-3, выйдя в четвертьфинал Кубка Стэнли — 2025.

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«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео всех трёх шайб, которые помогли «Далласу» отыграться с 0:2 и одержать итоговую победу.

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Отметим, что «Даллас» в четвертьфинале Кубка Стэнли встретится с победителем седьмого матча в противостоянии между «Виннипег Джетс» и «Сент-Луис Блюз».

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