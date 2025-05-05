Определились все пары 1/4 финала Кубка Стэнли

«Виннипег Джетс» стал последним участником четвертьфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В первом раунде Кубка Стэнли команда встретилась с «Сент-Луис Блюз», противостояние продлилось максимальное количество матчей — семь. В заключительном поединке, который состоялся в ночь на 5 мая, «Виннипег» уступал по ходу игры — и 0:2, и 1:3, однако сумел отыграться и перевести матч в овертайм. Победную шайбу забросил Адам Лаури. Российский хоккеист «Джетс» Владислав Наместников записал на свой счет одну из шайб своей команды.

Таким образом, стали известны все четвертьфиналисты Кубка Стэнли. Пары, которые сразятся за полуфинал, выглядят так:

«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз»;

«Вегас Голден Найтс» — «Эдмонтон Ойлерз»;

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз»;

«Виннипег Джетс» — «Даллас Старз».

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз». В финальной серии «пантеры» одолели «Эдмонтон Ойлерз», противостояние длилось максимальное количество матчей — семь.