Российский хоккеист Грицюк подписал контракт с клубом НХЛ

Нападающий Арсений Грицюк подписал контракт с «Нью-Джерси Дэвилз». Как сообщает пресс-служба клуба, контракт новичка с 24-летним нападающим рассчитан сроком на один год и начнёт действовать со следующего сезона-2025/2026. Ранее о грядущем подписании контракта с клубом НХЛ «Чемпионату» сообщал агент форварда Шуми Бабаев.

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В регулярном сезоне-2024/2025 24-летний Грицюк сыграл 49 матчей за СКА, где набрал 44 (17+27) очка. В шести играх плей-офф нападающий записал на свой счёт 5 (1+4) очков.

Грицюк был выбран «Нью-Джерси» в пятом раунде драфта-2019 под общим 129-м номером. Всего в КХЛ Грицюк набрал 177 (82+95) очков в 259 матчах.