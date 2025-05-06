Хоккеисты команды "Россия 25" проиграли сборной Белоруссии в третьем матче подряд

Хоккеисты команды "Россия 25" со счетом 1:3 проиграли сборной Белоруссии в товарищеском матче в рамках весеннего турне. Встреча прошла в Тольятти.

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В составе победителей заброшенными шайбами отметился Виталий Пинчук (12, 32 и 42-я минуты). У российской команды отличился Михаил Воробьев (33).

1 мая команда "Россия 25" провела товарищеский матч со сборной Казахстана, в которой одержала победу со счетом 4:1. 2 мая российские хоккеисты проиграли сборной Белоруссии со счетом 2:4, 5 мая победу также одержали белорусские хоккеисты (7:8). 8 мая российская и белорусская команды встретятся в Минске.

Сборные России и Белоруссии не выступают на международных турнирах с 2022 года по решению Международной федерации хоккея. В третий раз в весенних матчах участвует команда "Россия 25", средний возраст игроков которой составляет 25 лет.