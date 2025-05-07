В Госдуме оценили слова Трампа про Овечкина

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова назвала удивительным, что президент США Дональд Трамп хвалит только одного российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

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«Трамп — известный провокатор, он умело пользуется пиар-ходами. Он просто восхищается выдающимся результатом русского спортсмена, вызывая при этом ажиотаж во всем мире. Все ищут какой-то подтекст в этом. А Трамп, когда хвалит русского хоккеиста Овечкина, таким образом и троллит украинцев, у которых это вызывает бурю эмоций», — заявила Журова.

Трамп отметил достижения российского Овечкина на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни.

«Я люблю Канаду, я сильно уважаю канадцев. Уэйн Гретцки — насколько он был хорош, великий. Но у нас в «Вашингтон Кэпиталз» играет еще один очень хороший хоккеист. Он тоже крепкий орешек. Только что побил рекорд Гретцки. Он классный парень», — заявил Трамп.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Поединок завершился поражением «столичных» со счетом 1:4.

«Вашингтон» дошел до второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, где проиграли первый матч »Каролине Харрикейнз».