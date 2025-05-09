«Ак Барс» забросил семь безответных шайб «Трактору»

Казанский «Ак Барс» разгромил челябинский «Трактор» в матче 20‑го тура чемпионата КХЛ по хоккею 3×3.

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Встреча завершилась со счетом 7:0. По дублю оформили Юрий Муравьев, Расим Шакиров и Дмитрий Дрожжин, еще одну шайбу забросил Павел Горохов.

В другом матче дня минское «Динамо» крупно обыграло новосибирскую «Сибирь» — 9:3. В составе минчан дублями отметились Вячеслав Андрющенко, Александр Павлович и Евгений Дадонов, по разу отличились Максим Слыш, Михаил Бучкин и Никита Устиненко. У новосибирской команды хет‑трик оформил Глеб Зырянов.

Все игры тура прошли в московском ледовом комплексе «Южный лед». 20‑й тур чемпионата завершится в воскресенье.