Действующие чемпионы мира по хоккею сборная Чехии стартовала на ЧМ с победы

В первых матчах чемпионата мира по хоккею Чехия в овертайме обыграла Швейцарию, а Финляндия нанесла поражение Австрии.

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9 мая в Швеции и Дании стартовал чемпионат мира по хоккею. В стартовой игре действующие чемпионы чехи встречались с командой Швейцарии в группе В.

Основное время матча заверши лось вничью - 4:4. В овертайме сборная Чехии сумела вырвать победу. В составе победителей отличились Матей Странски, Филип Задина, Филип Пырохта, Лукаш Седлак и Роман Червенка. У их соперников голы на счету Кристиана Марти, Дамьена Риа, Сандро Шмида и Свена Андригетто.

В группе А также выступают команды США, Германии, Дании, Норвегии, Венгрии и Казахстана.

В группе В Финляндия добилась непростой победы над Австрией - 2:1. В этой группе выступают команды Канады, Швеции, Словакии, Франции, Латвии и Словении.

Чемпионат мира продлится до 25-го мая.