Сборная США стартовала на чемпионате мира по хоккею с разгромной победы над Данией

Сборная США по хоккею разгромила команду Дании в первом матче чемпионата мира по хоккею.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Йюске Банк Боксен» в датском городе Хернинг, завершилась со счетом 5:0.

Автором первой шайбы американцев стал Каттер Готье на 18-й минуте. Во втором отрезке отличились Логан Кули на 24-й минуте, а также Мэттью Бенирс на 28-й минуте. В третьем периоде забил Мэйсон Лорей на 50-й минуте, а точку поставил Бенирс на 57-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

После первого игрового дня американцы стали первыми в группе А, набрав три очка. Также в этой части таблицы выступают сборные Чехии, Швейцарии, Германии, Норвегии, Венгрии и Казахстана.

Чемпионат мира продлится до 25-го мая.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее сообщалось, что три россиянина вошли в сборную НХЛ XXI века.