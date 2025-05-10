Роман Ротенберг высказался о возможности возглавить главную сборную России

Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг ответил на вопрос о возможности возглавить главную сборную России.

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«Мы сейчас исходим из того, что ищем игроков максимально сильных и нарабатываем связки. Как только мы вернёмся на международную арену, то обязательно все эти решения совместно с руководством Федерации хоккея России, тренерским советом обсудим. У нас достаточно времени. Нужно сейчас развивать наших игроков, хоккей, молодёжь, детей. Пока мы не имеем возможности играть на чемпионате мира. И играть в тот хоккей, который нам позволит обыграть любую сборную в любом составе», – приводит слова Ротенберга «Советский спорт».

Напомним, в рамках майской серии игр между «Россией 25» и сборной Беларуси российская команда одержала одну победу со счётом 3:1 и трижды проиграла (2:4, 7:8 OT, 1:3).