Овечкину разбили лицо клюшкой в матче с «Каролиной»

В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит третий матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

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На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. Первый гол в матче забил российский нападающий Андрей Свечников. Это его первая заброшенная шайба в серии с «Вашингтоном».

На данный момент счёт в серии 1-1.

В нынешнем сезоне Свечников принял участие в восьми матчах в плей-офф НХЛ, в которых записал в свой актив пять голов и одну результативную передачу при коэффициенте полезности «+2».