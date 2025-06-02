Игорь Ларионов возглавил СКА. Роман Ротенберг покинул пост главного тренера клуба из Санкт-Петербурга. В минувшем сезоне СКА вылетел в первом раунде, проиграв серию московскому «Динамо» со счетом 2-4.

«Новым тренером команды назначен Игорь Николаевич Ларионов.

Новый главный тренер приступит к работе с командой в ближайшее время», – говорится в сообщении СКА.

Игорь Ларионов ранее покинул пост главного тренера «Торпедо». Клуб вылетел из плей-офф, проиграв 0-4 «Локомотиву» в серии первого раунда.