Дацюка и Морозова ввели в Зал славы отечественного хоккея

Члена Тройного золотого клуба Павла Дацюка и двукратного чемпиона мира Алексея Морозова ввели в Зал славы отечественного хоккея. Церемония прошла на федеральной территории Сириус.

Из игроков в Зал славы также были введены участник Суперсерии 1972 года, трехкратный чемпион мира Вячеслав Анисин, двукратный чемпион мира Юрий Федоров и бронзовый призер чемпионата мира 2001 года Жанна Щелчкова. Среди тренеров новым членом Зала славы стал Дмитрий Квартальнов. За вклад в развитие хоккея в Зал славы введен врач Валерий Конов. Посмертное признание получили судья Наум Резников, бывший массажист сборной СССР и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт" Сергей Чекмарев и тренер Сергей Николаев. Перстни членов Зала славы вручил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Дацюк до отъезда в НХЛ выступал за екатеринбургский "Спартак", который с 1997 года был переименован в "Динамо-Энергию", а также казанский "Ак Барс". В 1998 году Дацюк был выбран "Детройтом" в шестом раунде драфта НХЛ под 171-м номером и перешел в клуб в 2001 году. Во время локаута в НХЛ в сезоне-2004/05 он выступал за московское "Динамо", с которым стал чемпионом России, а в сезоне-2012/13 до возобновления чемпионата НХЛ - за ЦСКА.

В составе "Детройта" Дацюк стал обладателем Кубка Стэнли в 2002 и 2008 годах. С 2006 по 2009 год он становился обладателем "Леди Бинг трофи" - приза НХЛ, вручаемого игроку за джентльменское поведение на льду. В 2008-2010 годах Дацюк получал "Фрэнк Селки трофи" - приз лучшему нападающему оборонительного плана сезона. В 2024 году он был введен в Зал хоккейной славы в Торонто.

Дацюк является олимпийским чемпионом (2018), чемпионом мира (2012), серебряным (2010) и бронзовым (2005, 2016) призером мировых первенств, полуфиналистом Кубка мира 2016 года. В 2017 году он был включен в состав 100 лучших игроков НХЛ вместе с еще тремя россиянами - Сергеем Федоровым, Павлом Буре и Александром Овечкиным. В НХЛ Дацюк всю карьеру отыграл за "Детройт" (2001-2016), после возвращения в Россию он выступал за петербургский СКА (2016-2019), с которым завоевал Кубок Гагарина, став единственным хоккеистом в мире, выигравшим Олимпиаду, чемпионат мира, Кубок Стэнли и трофей Континентальной хоккейной лиги. Последним клубом в карьере Дацюка стал екатеринбургский "Автомобилист" (2019-2021).

Морозов является серебряным призером Олимпиады 1998 года, двукратным победителем (2008, 2009) и бронзовым призером (2007) чемпионатов мира. В составе казанского "Ак Барса" он дважды выигрывал Кубок Гагарина, по разу становился чемпионом России и обладателем Кубка европейских чемпионов. Помимо казанской команды, Морозов в России выступал за столичные "Крылья Советов" и ЦСКА, в НХЛ играл за "Питтсбург". На церемонии открытия Олимпийских игр 2010 года он был знаменосцем сборной России, а с 2020 года является президентом Континентальной хоккейной лиги.

О Зале славы

Зал славы отечественного хоккея был учрежден Федерацией хоккея России 21 января 2004 года. Он был создан в целях увековечения памяти людей, внесших значительный вклад в развитие этого вида спорта в России и дальнейшей популяризации отечественного хоккея. В него включают игроков, тренеров, функционеров, судей и журналистов, оставивших значимый след в истории отечественного хоккея.