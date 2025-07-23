«Трактор» объявил об уходе из команды нападающего Робинсона

Хоккейный клуб «Трактор» объявил, что нападающий Бадди Робинсон не будет выступать за челябинскую команду в следующем сезоне.

За два сезона в «Тракторе» Робинсон провел 147 матчей и отметился 54 (32+22) баллами за результативность при показателе полезности «+11».

Вместе с «Трактором» нападающий завоевал два комплекта медалей — бронзу в сезоне‑2023/24 и серебро в сезоне‑2024/25.

33‑летний американец находится в статусе неограниченно свободного агента.