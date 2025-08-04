«Барыс» объявил тренерский штаб на сезон-2025/2026

«Барыс» в своих официальных социальных сетях объявил тренерский штаб на сезон КХЛ-2025/26.

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Главным тренером казахстанского клуба стал Михаил Кравец. На этом посту он сменил Галыма Мамбеталиева.

Ассистентом стал Талгат Жайлауов, тренер нападающих – Александр Савченков, тренер защитников – Евгений Королев, тренер по ОФП – Денис Малинин, видео-тренер – Сергей Тамбулов.

В прошлом регулярном чемпионате «Барыс» занял 12-е место в Восточной конференции, набрав 35 очков в 68 встречах. Предстоящую «Регулярку» «Барыс» начнет с матча против «Трактора». Игра пройдет в Астане на стадионе «Барыс Арена» 7 сентября.

Ранее 61-летний Кравец работал главным тренером «Витязя», «Амура», «Авангарда» и «Куньлуня».