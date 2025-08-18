26-летний нападающий Остап Сафин расторг контракт с «Трактором» по соглашению сторон. Ранее челябинский клуб поместил форварда в список отказов.

«Остап, спасибо за самоотверженную игру и успехов в дальнейшей карьере!» — написано в сообщении пресс-службы челябинского клуба.

Сафин перешёл в «Трактор» по ходу прошлого сезона из тольяттинской «Лады». Он провёл в составе челябинцев 32 игры, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбам и одной результативной передачей. В обшей сложности в минувшем сезоне Остап провёл 40 встреч в регулярном чемпионате за обе команды, где отметился семью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами. В плей-офф на счету хоккеиста 17 игр и два гола.