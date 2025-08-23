«Северсталь» одержала третью победу на Кубке Блинова, обыграв «Сибирь»

Череповецкая «Северсталь» переиграла «Сибирь» в матче предсезонного Кубка Блинова, который проходит в Омске.

Встреча завершилась со счетом 3:1, у победителей дублем отметился Давид Думбадзе, еще одну шайбу в пустые ворота забросил Николай Чебыкин. За «Сибирь» забил Иван Климович.

Незадолго до финальной сирены на льду произошла потасовка между форвардом «Северстали» Русланом Абросимовым и нападающим «Сибири» Алексеем Яковлевым, которую быстро разняли арбитры.

«Северсталь» набрала 6 очков за три матча и вышла в единоличные лидеры турнира, «Сибирь» имеет одно очко в активе.

Позднее в субботу на Кубке Блинова встретятся омский «Авангард» и ярославский «Локомотив». Новый сезон Фонбет чемпионата КХЛ стартует 5 сентября.

Прямые трансляции матчей турнира смотрите на канале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.