«Северсталь» одержала вторую подряд победу на Кубке Блинова, обыграв «Нефтехимик»

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился матч предсезонного турнира на Кубок Блинова между череповецкой «Северсталью» и «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Победу со счётом 3:2 одержали хоккеисты «Северстали».

Заброшенными шайбами в составе череповецкой команды отметились Данил Аймурзин, Николай Чебыкин и Михаил Ильин. За «Нефтехимик» голы забили Булат Шафигуллин и Артём Сериков.

Ранее «Северсталь» в рамках турнира одержала победу над ярославским «Локомотивом» со счётом 2:1. «Нефтехимик» ранее проиграл омскому «Авангарду» (3:6).

В следующем матче на турнире «Северсталь» сразится с новосибирской «Сибирью» 23 августа. «Нефтехимик» встретится с «Локомотивом» 24 августа.