Гендиректора клуба КХЛ дисквалифицировали за допинг

Генеральный директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» Игорь Григоренко получил дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает РИА Новости.

Григоренко был назначен на эту должность 1 июля этого года, однако теперь ему запрещено исполнять обязанности из-за допингового нарушения. В КХЛ заявили, что дадут правовую оценку ситуации в соответствии с законодательством России.

Григоренко — бывший хоккеист, выступавший за такие клубы, как «Лада», «Северсталь», ЦСКА, «Металлург» и «Салават Юлаев». Он является обладателем Кубка Гагарина 2011 года в составе уфимцев. После завершения карьеры Григоренко работал вице-президентом футзального клуба «Динамо» из Самары и советником генерального директора «Лады».

2 июня Международная федерация хоккея (IIHF) отказалась допускать сборные России к участию в Олимпиаде-2026. В федерации заявили, что приняли окончательное решение после запроса Международного олимпийского комитета.