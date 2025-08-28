Прохоркин: я тренировался с Кобе Брайантом

Форвард «Авангарда», олимпийский чемпион Николай Прохоркин рассказал, как пересекался в тренировочном процессе с легендой баскетбола Коби Брайантом.

«У нас была общая тренировочная база и парковка с «Лейкерс». Можно было увидеть всех — и Коби тоже» - цитирует Прохоркина «ВсеПроСпорт»

Прохоркин является продуктом академии челябинского «Мечела». В своей карьере поиграл за такие клубы как уфимский «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург», петербургский СКА, московский ЦСКА.

Состав омского «Авангарда» пополнил перед сезоном 2024/25, подписав соглашение на 1 сезон.

Дважды улетал за океан - в сезоне 2012/13 сыграл восемь матчей за «Манчестер Монаркс» в АХЛ, в сезоне 2019/20 выступал за «Лос-Анджелес», за 43 матча набрал 14 (4+10) очков.

Коби Брайант — американский баскетболист, выступавший в НБА в течение двадцати сезонов за команду «Лос-Анджелес Лейкерс», четыре раза становился обладателем награды MVP, пятикратный чемпион НБА.

26 января 2020 года в возрасте 41 года Коби Брайант погиб при крушении частного вертолёта. Был включён в Зал славы баскетбола посмертно.