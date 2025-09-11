«Авангард» дома одержал волевую победу на «Амуром»

Сегодня, 11 сентября, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Омске состоялась встреча между местным «Авангардом» и хабаровским «Амуром». Победу в матче одержали хозяева со счётом 2:1.

На 16-й минуте первого периода Никита Евсеев с передач Ивана Мищенко и Олега Ли вывел гостей вперёд. В начале второй двадцатиминутки Василий Пономарёв сделал счёт равным. Передачами отметились Артём Блажиевский и Дмитрий Рашевский. На 57-й секунде третьего периода Константин Окулов с передачи Вячеслава Войнова сделал счёт 2:1 в пользу «Авангарда».

В следующем матче омский клуб сыграет дома с московским «Динамо» 13 сентября. «Амур» дома примет «Шанхайских Драконов» 15 сентября.