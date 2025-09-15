Казахстанский «Барыс» на своем льду переиграл московское «Динамо» (5:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Бело‑голубые» открыли счет уже на первой минуте игры — через 40 секунд после начала встречи отличился Максим Комтуа. Во втором периоде «Барыс» забросил дважды, точные броски в активе Ансара Шайхмедденова и Вячеслава Колесникова.

В третьем периоде у «Динамо» забил Никита Гусев, проводивший 600‑й матч в регулярных чемпионатах КХЛ. Затем форвард «Барыса» Майкл Веккьоне в формате «5 на 3» забросил победную шайбу, за четыре минуты до сирены забил Алихан Омирбеков, а на отметке 58:33 Веккьоне поразил пустые ворота и установил окончательный счет.

Всего в матче Веккьоне, перешедший перед началом сезона из «Трактора», заработал 4 (2+2) очка.

«Барыс» под руководством Михаила Кравца в четырех матчах набрал 6 очков и присоединился к группе лидеров Восточной конференции — столько же баллов имеют «Автомобилист», «Авангард», «Трактор» и «Металлург».

«Динамо» в пяти встречах одержало одну победу, у команды Алексея Кудашова 3 очка и 10‑я позиция на Западе.