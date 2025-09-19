«Трактор» одержал третью победу подряд, одолев «Нефтехимик»

Сегодня, 19 сентября, в Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал «Нефтехимик» из Нижнекамска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» одержали хозяева со счётом 3:2.

На пятой минуте нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин забросил первую шайбу в матче. На восьмой минуте форвард «Трактора» Александр Кадейкин сравнял счёт. На 25-й минуте нападающий Джош Ливо вывел хозяев вперёд. На 33-й минуте форвард гостей Матвей Надворный восстановил равенство в счёте. На 45-й минуте защитник Григорий Дронов забросил третью шайбу в ворота «Нефтехимика».

Таким образом, «Трактор» одержал третью победу подряд.

Команда Бенуа Гру в нынешнем сезоне КХЛ сыграла семь матчей, в которых набрала 10 очков и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с шестью очками после шести встреч располагается на шестой строчке Востока.