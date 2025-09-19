СКА одержал волевую победу над минским «Динамо» в матче КХЛ

Петербургский СКА в овертайме победил минское «Динамо» в матче регулярного сезона Фонбет чемпионата КХЛ.

Встреча в Санкт‑Петербурге завершилась со счетом 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 1:0). В составе СКА отличились Валентин Зыков, Бреннан Менелл и Тревор Мерфи. У белорусской команды шайбы в первые две минуты матча забросили Алекс Лимож и Сергей Кузнецов.

СКА с семью очками занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, «Динамо» (6) идет пятым.

Команда Игоря Ларионова в следующем матче сыграет в гостях против тольяттинской «Лады» в воскресенье, «Динамо» 22 сентября примет казахстанский «Барыс».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«СКА» (Санкт-Петербург) — «Динамо » (Минск) — 3:2 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Зыков, 10:58 (бол.). Менелл, 52:36. Мёрфи, 61:43 (бол.). — Лимож, 1:05 (бол.). Кузнецов, 1:36.