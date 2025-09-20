Дубль Пилипенко помог «Северстали» обыграть «Барыс» в матче КХЛ

Череповецкая «Северсталь» одержала победу над казахстанским «Барысом» в домашнем матче регулярного сезона Фонбет чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 3:2 (1:2, 2:0, 0:0). В составе победителей дубль оформил Кирилл Пилипенко, еще одну шайбу забросил Никита Камалов. У гостей отличились Мэйсон Морелли и Владимир Волков.

«Северсталь» набрала шесть очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице Западной конференции, «Барыс» (6 очков) — восьмой на Востоке.

В следующем матче череповчане 22 сентября сыграют на выезде с новосибирской «Сибирью», а казахстанцы в этот же день встретятся в Минске с «Динамо».