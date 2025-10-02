Защитник «Авангарда» дисквалифицирован на один матч

Защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони дисквалифицирован на один матч, сообщает пресс-служба КХЛ.

© Чемпионат.com

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Авангард» — «Адмирал» и на основании представленных материалов принял решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Авангарда» Джозефа Чеккони по п.3.4. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Зачинщик драки), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Оппонентом Чеккони в драке выступил нападающий «Адмирала» Иван Муранов. Американский защитник получил большой штраф за драку, а так же малый и 10-минутный дисциплинарный штрафы, как зачинщик потасовки.