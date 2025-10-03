«Ак Барс» крупно обыграл «Амур» в домашнем матче

Сегодня, 3 октября, в Казани завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал хабаровский «Амур». Победу в игре, проходившей на стадионе «Татнефть-Арена», одержали хозяева со счётом 5:1.

На второй минуте нападающий «Амура» Кирилл Слепец забил первый гол. На седьмой минуте форвард «Ак Барса» Илья Сафонов сравнял счёт. На 14-й минуте нападающий Дмитрий Яшкин вывел казанцев вперёд. На 41-й минуте Яшкин оформил дубль. На 45-й минуте форвард Брэндон Биро забросил четвёртую шайбу в ворота хабаровчан. На 53-й минуте нападающий хозяев Григорий Денисенко установил окончательный счёт — 5:1.

«Ак Барс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 11 матчей, в которых набрал 11 очков, он занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с восемью очками после 10 встреч располагается на восьмой строчке Востока.