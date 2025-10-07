"Лада" впервые с 2017 года обыграла "Сочи" в матче КХЛ

Тольяттинская "Лада" со счетом 3:1 одержала победу над "Сочи" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Тольятти.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Чивилев (10-я минута), Никита Михайлов (25) и Андрей Алтыбармакян (60). У проигравших отличился Денис Венгрыжановский (5).

"Лада" дважды в прошлом сезоне уступила "Сочи" (4:5 Б, 0:4). Тольяттинцы обыграли сочинцев впервые с сентября 2017 года, проиграв с тех пор 8 очных матчей подряд в КХЛ. Тольяттинский клуб не участвовал в КХЛ в сезонах-2018/19 - 2022/23.

"Лада" располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 8 очков. "Сочи" занимает 10-е место на Западе. В активе клуба 9 очков.

В следующем матче "Сочи" на выезде сыграет с череповецкой "Северсталью" 9 октября. "Лада" 10 октября примет новосибирскую "Сибирь".