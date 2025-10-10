«Автомобилист» одержал шестую победу подряд

Сегодня, 10 октября, в Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал омский «Авангард». Победу в игре, проходившей на стадионе «УГМК-Арена», одержали хозяева со счётом 3:0.

© Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

На 13-й минуте нападающий Данил Романцев забил первый гол и вывел «Автомобилист» вперёд. На 18-й минуте защитник Джесси Блэкер удвоил преимущество хозяев. На 59-й минуте форвард Максим Денежкин забросил третью шайбу в ворота омичей, установив окончательный счёт в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Автомобилист» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 15 матчей, в которых набрал 21 очко, и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 18 очками после 13 встреч располагается на третьей строчке Востока.