«Трактор» дома одержал победу над «Локомотивом»

Сегодня, 11 октября, в Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал ярославский «Локомотив». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», одержали хозяева со счётом 3:1.

На седьмой минуте нападающий Джош Ливо забил первый гол и вывел «Трактор» вперёд. На 10-й минуте форвард Андрей Светлаков удвоил преимущество хозяев. На 17-й минуте нападающий Семён Дер-Аргучинцев забросил третью шайбу в ворота «Локомотива». На 37-й минуте форвард гостей Александр Полунин сократил отставание, установив окончательный счёт в матче.